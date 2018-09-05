اتحاد الكرة الإماراتي يؤكد قانونية قرعة كأس رئيس الدولة

قال اتحاد كرة القدم الإماراتي في بيان نشر على موقعه الرسمي إن قرعة كأس رئيس الدولة قانونية، ردًّا على ما تم تداوله في وسائل الإعلام والمتعلق ببطلانها، استنادًا إلى الفقرة ب من المادة 14 من لائحة المسابقات والمتعلقة بوضع بطل دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي السابق على رأس جدول المباريات، وبطل الكأس في نهاية الجدول الأمر الذي يفضي إلى بطلان القرعة وعدم مشروعيتها.

وأكد محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أنه بالعودة إلى مجريات القرعة الأخيرة التي سحبت في حفل جوائز وقرعة مسابقات الاتحاد، صحيحة ولا يشوبها أي خطأ وتم اتباع ذات المعايير التي جرى عليها العمل في “قرعات” سابقة بعد الدخول في عهد الاحتراف، ولم يحدث أن تم الاعتراض من أي نادٍ في الدولة على أي قرعة.

قرعة دور 16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2018 – 2019 pic.twitter.com/YCnAy4UbPv — UAEFA (@uaefa_ae) September 3, 2018

وأشار إلى أنه لا يمكن تطبيق مصطلح دوري الدرجة الأولى بمفهومه السابق بعد تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية وتبدل المسميات للمسابقات الكروية.

ونبه الأمين العام أنه يقتضي التنويه إلى أن آلية القرعة الخاصة، بمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، والتصفيات التمهيدية قد تم نشرها في الموقع الرسمي لاتحاد الكرة ووكالات الأنباء والصحف الرسمية قبل إجراء القرعة ولأكثر من مرة، إضافة إلى شرحها أثناء حفل الجوائز والقرعة، ولم يتم الاعتراض عليها من أي نادٍ أو جهة، ومع ذلك فأن اتحاد الإمارات لكرة القدم يؤكد أحقية كل نادٍ بالاعتراض، والمطالبة بحقوقه، وللاتحاد الرد وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.