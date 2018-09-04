الوحدة الإماراتي يقتنص فوزًا ثمينًا من شباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي (فيديو)

حقق فريق الوحدة الإماراتي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه شباب الأهلي دبي اليوم الثلاثاء، في المجموعة الأولى ضمن أولى جولات كأس الخليج العربي، التي أقيمت في إستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وجاء هدف المباراة الوحيد للعنابي في الدقيقة 64 بوساطة البرازيلي ليوناردو دي سوزا، ليحصل الوحدة على 3 نقاط تصدر بها جدول ترتيب المجموعة الأولي.

وانطلقت المباراة قوية ومثيرة منذ دقائقها الأولى، وسعى كل فريق للوصول إلى شباك منافسه، وشهد ربع الساعة الأولى عدة فرص من الجانبين، وبدأت الخطورة للعنابي من البرازيلي ليوناردو دي سوزا، بعد تسديدة قوية تصدى لها حسن حمزة حارس شباب الأهلي.

نهاية المباراة #شباب_الأهلي_الوحدة

1-0 لصالح الوحدة #كأس_الخليج_العربي

شاهد هدف المباراة الوحيد pic.twitter.com/GlXfSHFOea — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 4, 2018

واستمر الشوط الثاني بنفس المستوى، فسرعان ما حاول الوحدة خطف هدف التقدم بعد تسديدة من جانب منطقة الجزاء للمغربي مراد باتنا، تمكن الحارس حسن حمزة من التصدي لها، ثم انتقل الضغط للنصف الآخر من الملعب بعد تسديدة من لاعب شباب الأهلي محمد جابر، ضلت طريق المرمى، وبالرغم من محاولة خايمي أيوفي اللحاق بها، لكنها انتهت خارج الملعب، ولاحت فرصة التقدم مرة أخرى للشباب بعد ركنية ماورو دياز، التي قابلتها رأسية قوية من عبد العزيز هيكل ارتطمت بقوة في العارضة.

وحاول العنابي السيطرة على الكرة في المتبقي من عمر اللقاء؛ لمنع أي فرصة لشباب الأهلي للعودة بالنتيجة مرة أخرى، ونجح في ذلك، إلا في لقطة وحيدة تعاطفت العارضة فيها مرة أخرى مع الوحدة، بعدما ارتطمت بها تسديدة فيتشو القوية من حدود منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يتصدر الوحدة ترتيب المجموعة قبل استضافة الوصل في الجولة المقبلة، يوم الأحد، بينما سيظل شباب الأهلي دون نقاط حتى الجولة الثالثة، حيث يغيب الفريق عن مباريات الأسبوع المقبل.