الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم للأندية في الإمارات

يتابع عشاق الساحرة المستديرة ، اليوم الثلاثاء ، مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات في نسختها رقم 15 بمشاركة 7 أندية تمثل أبطال القارات الست بجانب بطل الدوري الإماراتي.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخها بعد النجاح اللافت في نسخ 2009 و 2010 و2017 والظهور التنظيمي الذي أشاد به الاتحاد الدولي “فيفا” في أكثر من مناسبة.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي كل الأمور الخاصة بقرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات:

الموعد والقنوات الناقلة

تجرى مراسم القرعة في مدينة زيورخ السويسرية في الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية باستوديو خاص لمتابعة ردود الفعل.

حكاية 14 نسخة

أقيمت 14 نسخة من بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بين 4 دول مختلفة هي البرازيل صاحبة الاستضافة في النسخة الأولى عام 2000 واليابان الأكثر استضافة برصيد 8 مرات ثم الإمارات برصيد 3 مرات والمغرب برصيد مرتين.

إنتظروا غداً قُرعة ???? كأس العالم للأندية الإمارات 2018 FIFA!

المتأهلون حتى الآن ⬅️ العين ???????? – جوادالاخارا ???????? – ويلينجتون ???????? – ريال مدريد ????????

في إنتظار ⬅️ بطل كوبا ليبرتادوريس – بطل دوري أبطال آسيا – بطل دوري أبطال أفريقيا

كيف تتابع القرعة؟ ???? ???? https://t.co/K3yVs4bbBD pic.twitter.com/HxNarYpStr — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 3, 2018

وفازت أندية أوروبا باللقب 10 مرات مقابل 4 مرات لأندية أمريكا الجنوبية ، ويحمل عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة الرقم القياسي في التتويج بواقع 3 مرات لكل منهما ثم كوريثيانز البرازيلي برصيد مرتين، كما فازت 6 أندية أخرى باللقب هي ساو باولو وانتر ناسيونال البرازيليين ومانشستر يونايتد الإنجليزي وانتر وميلان الإيطاليين وبايرن ميونيخ الألماني.

وكان نادي كوريثيانز البرازيلي بطل أول نسخة وريال مدريد الإسباني صاحب آخر نسخة والذي احتفظ باللقب لعامين متتاليين وحيداً بين أندية البطولة.

ووصل ناديان من قارة أفريقيا إلى الدور النهائي، وهما الرجاء المغربي عام 2013 وقبله مازيمبي الكونغولي عام 2010.

الأندية المشاركة

تشارك 7 أندية في النسخة التي تستضيفها الإمارات في الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل على ملعبي هزاع بن زايد ومدينة زايد الرياضية في إماراتي العين وأبوظبي.

ويشارك العين بوصفه بطل الدوري الإماراتي وهو رابع فريق إماراتي يخوض المونديال بعد الأهلي والوحدة والجزيرة صاحب الإنجاز الأكبر بالوصول للمربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.

ويلعب ريال مدريد الإسباني بوصفه بطل دوري أبطال أوروبا بجانب جوادلاخارا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وكونكاكاف وتيم ويلنجتون النيوزيلاندي بطل أوقيوناسيا.

ويشارك في البطولة أيضاً بطل كأس الليبرتادوريس والذي سيكون أحد 8 أندية تأهلت لربع النهائي، وهي بوكا جونيورز وريفر بليت وإندبندنتي وأتلتيكو تاكيمان من الأرجنتين وكروزيرو وبالميراس وجريمو من البرازيل وكولو كولو من تشيلي.

ويشارك أيضاً بطل أفريقيا من أحد 8 أندية تأهلت لربع النهائي وهي الوداد المغربي والأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري والترجي والنجم الساحلي التونسيين ومازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وحوريا الغيني.

ويشارك بطل آسيا من أحد 8 أندية تأهلت لربع النهائي وهي الاستقلال وبيرسبوليس الإيرانيين وسوون سامسونج وتشونبوك الكوريين الجنوبيين وكاشيما الياباني وتيانجين الصيني والسد والدحيل القطريين.

مشوار البطولة

تبدأ البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل بلقاء الدور التمهيدي الذي يجمع بين العين الإماراتي وتيم ويلنجتون النيوزيلاندي.

ويتم سحب القرعة لتحديد أطراف الدور الثاني الذي يضم الفائز من لقاء الدور التمهيدي بين العين وويلنجتون بجانب بطل أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية ثم يصعد الفائزان لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية ثم الدور النهائي يوم 22 ديسمبر المقبل على ملعب مدينة زايد بالعاصمة أبوظبي.