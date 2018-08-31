حامد الحارثي: علي مبخوت تلقى عرضًا رسميًا من الهلال السعودي ومدرب الجزيرة رفض رحيله (فيديو)

تلقى علي مبخوت مهاجم نادي الجزيرة الإماراتي عرضًا رسميًا من الهلال السعودي، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

وكشف الإعلامي حامد الحارثي أن مبخوت تلقى عرضًا من الهلال في آخر يوم من إغلاق سوق الانتقالات السعودية مقابل مبلغ مالي أو صفقة تبادلية مقابل عمر خربين وقوبل العرض بالرفض من قبل مدرب الجزيرة.

حامد الحارثي: علي مبخوت تلقى عرضاً رسمياً من نادي الهلال قبل نهاية انتقالات الدوري السعودي بيوم

رابط البث المباشر: https://t.co/lTwV5YEiTz#المنصة #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/xNLQzrc0lf — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

وسجل علي مبخوت ثلاثية في فوز مثير للجزيرة 5-4 على شباب الأهلي دبي في جولة افتتاحية حافلة بالأهداف بدوري الخليج العربي إذ شهدت فوزا آخر للوحدة 6-2 على اتحاد كلباء اليوم الجمعة.

وهز مبخوت الشباك ثلاث مرات بين الدقيقتين 40 و50 كما سجل زميلاه الغاني إرنست أسانتي وخلفان مبارك خلال خماسية الجزيرة.