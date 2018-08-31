حسين الشحات يقود نادي العين للفوز على الإمارات في بداية مثالية بالدوري الإماراتي (فيديو)

سجّل المصري حسين الشحات هدفًا مبكرًا وصنع آخر، ليقود العين للفوز 3-1 على الإمارات، في مستهل حملة الدفاع عن لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وهز الشحات، أفضل لاعب في الدوري الإماراتي الموسم الماضي، الشباك في الدقيقة الثانية بتسديدة قريبة المدى بعد ركلة حرة.

وأدرك الأسترالي بيرني إبيني التعادل في الدقيقة 18 من انفراد بالحارس، بعد أن أفلت من الرقابة.

لكن السويدي ماركوس بيرغ أعاد التقدم للعين سريعًا، من ضربة رأس بعد ثلاث دقائق.

واحتسبت ركلة جزاء لصالح بيرغ بعد اللجوء لحكم الفيديو، لكن الحارس أحمد الشاجي تصدى ببراعة لركلة المهاجم، الذي مثّل السويد في كأس العالم في روسيا، قبل انتهاء الشوط الأول.

وتسلم البرازيلي كايو فرنانديز تمريرة رائعة من الشحات، ليضيف الهدف الثالث قبل 12 دقيقة على نهاية اللقاء.

في الفجيرة انتهت الأمور بالتعادل الإيجابي.. والعين يفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد للإمارات

استمتع بمشاهدة الأهداف الستة#الإمارات_العين#دوري_الخليج_العربي#الفجيرة_بني_ياس pic.twitter.com/wigRHa7tsi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

بني ياس ينتزع التعادل من الفجيرة

وصمد بني ياس، العائد لدوري الأضواء، بعشرة لاعبين لينتزع التعادل 1-1 أمام الفجيرة.

وحصل فيصل خديم على أول بطاقة حمراء هذا الموسم، في الدقيقة 17، بعد تدخل عنيف، واستغل الفجيرة النقص العددي سريعًا، ليتقدم بهدف من تسديدة رائعة لمحمد بن يطو بعد ثلاث دقائق.

وتعادل الإسباني بيدرو كوندي بعد مراوغة رائعة في الدقيقة 66، ليمنح بني ياس نقطة ثمينة.