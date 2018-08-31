تقنية الفيديو تمنح العين ركلة جزاء أمام الإمارات وماركوس بيرغ يهدرها مرتين (فيديو)

منحت تقنية الفيديو نادي العين الإماراتي، ركلة جزاء أمام فريق الإماراتي، بعد عرقلة ماركوس بيرغ، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الأولى للدوري الإماراتي.

وتصدى حارس الإمارات للركلة لكن بيرغ يتابعها ويسجلها والحكم يلغي الهدف بداعي تقدم الحارس.

وعاد بيرغ يسدد الركلة المعادة والحارس يتصدى لها من جديد، وسط صيحات الجماهير.

#دراما | بيرغ Vs الشاجي:

1️⃣ تقنية الفيديو تمنح العين ركلة جزاء بعد عرقلة بيرغ.

2️⃣ حارس الامارات يتصدى للركلة لكن بيرغ يتابعها و يسجلها و الحكم يلغي الهدف بداعي تقدم الحارس.

3️⃣ بيرغ يسدد الركلة المعادة و الحارس يتصدى لها من جديد.

pic.twitter.com/sdp4Zg23Sf — سدّد (@UAEkick) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

العين أنهى الموسم الماضي من الدوري الإماراتي في المركز الأول، وخسر العين لقب السوبر الإماراتي أمام نظيره الوحدة بضربات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما هذا الأسبوع في القاهرة.