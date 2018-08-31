موعد مباراة شباب الأهلي دبي والجزيرة اليوم في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

يلاقي نادي شباب الأهلي دبي منافسه الجزيرة، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإماراتي للموسم الجديد 2018/2019.

وتمثل المباراة قمة مباريات الجولة الأولى، ويسعى كل من الفريقين لبداية قوية بعد موسم مخيب الموسم الماضي.

وتبث المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3، ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.

وتقام مباراة شباب الأهلي دبي والجزيرة الساعة 20:30 بتوقيت دبي، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وفي الموسم الماضي احتل شباب الأهلي دبي المركز الخامس، في حين احتل الجزيرة المركز السابع.

وفي مباراة الفريقين الموسم الماضي تعادل ذهابًا سلبيًا، قبل أن يحقق شباب الأهلي دبي الفوز 2/1 في الإياب.