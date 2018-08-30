شباب الأهلي دبي ينجح في قيد أحمد خليل

نجحت إدارة نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في قيد اللاعب أحمد خليل في سجلات الفريق، قبل وقت قصير على إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

ونجحت إدارة شباب الأهلي دبي في تسجيل أحمد خليل في سجلات الفريق، وسيكون بمقدور اللاعب المشاركة مع ناديه أمام الجزيرة في الجولة الأولى من الدوري الإماراتي، الجمعة.

وكان خليل يلعب في صفوف الأهلي، قبل دمج النادي مع الشباب ودبي، تحت مسمى شباب الأهلي دبي، وانتقل قبل الموسم الماضي إلى صفوف الجزيرة، لكنه لم يحقق النجاح المنتظر.

ويلتقي شباب الأهلي دبي منافسه الجزيرة في قمة مباريات الجولة الأولى.

ويأمل شباب الأهلي دبي في بداية قوية على أمل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، خاصة أنه قدّم موسمًا متواضعًا الموسم الماضي.