الوصل يقسو على دبا الفجيرة في الدوري الإماراتي (فيديو)

تغلب الوصل على ضيفه دبا الفجيرة 3/0، يوم الخميس، لحساب الجولة الأولى من الدوري الإماراتي للموسم الجديد 2018/2019.

جاء الهدف الأول للوصل في الدقيقة التاسعة عبر البرازيلي فينيسيوس دي ليما، بعدما تلاعب الحارس عبدالله سلطان.

وشارك البرازيلي الآخر فابيو دي ليما في الشوط الثاني، وعزز تقدم الوصل في الدقيقة 51 بتسديدة بقدمه اليسرى على يسار عبدالله سلطان.

وختم سالم جمعة العزيزي ثلاثية الوصل في الدقيقة 82 بتسديدة قوية من داخل منطقة العمليات.

ورفع الوصل رصيده إلى 3 نقاط في صدارة الترتيب مع الشارقة الذي هزم الظفرة 4/0، في حين تغلب عجمان 1/0 على النصر.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى، الجمعة، إذ يحل العين حامل لقب الموسم الماضي ضيفًا على الإمارات، كما يستقبل شباب الأهلي دبي منافسه الجزيرة، ويلاقي الوحدة منافسه اتحاد كلباء، والفجيرة ضد بني ياس.

فينيسيوس دي ليما يسجل أول الأهداف ويدخل قلوب الوصلاوية بدون استئذان#الوصل 1 – #دبا 0#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/pUCWRKIBXE — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨