ألبيرتو زاكيروني يعلن قائمة منتخب الإمارات لمواجهة ترينداد وتوباغو ولاوس

أعلن الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي قائمة الأبيض للمعسكر الخارجي، الذي سيقام في الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر 2018 بمدينة جيرونا الإسبانية، ضمن استعدادات الأبيض للمشاركة في كأس آسيا 2019.

وضمت قائمة منتخب الإمارات 26 لاعبًا، هم: خالد عيسى، إسماعيل أحمد، مهند سالم، محمد أحمد، بندر الإحبابي، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان، ريان يسلم، محمد عبدالرحمن (العين)، وعلي خصيف، فارس جمعة، علي مبخوت (الجزيرة)، ومحمد مرزوق، وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي)، وسيف راشد، الحسن صالح (الشارقة)، وعلي حسن سالمين، خميس إسماعيل (الوصل)، ومحمود خميس، خليفة مبارك غانم (النصر)، محمد برغش، (الوحدة)، فهد الظنحاني (بني ياس)، عمر عبدالرحمن (الهلال السعودي).

يشار إلى أن منتخب الإمارات يخوض مباراتين وديتين في معسكر إسبانيا أمام ترينداد وتوباغو يوم 6 سبتمبر، ومنتخب لاوس يوم 11 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تغادر البعثة إلى مدينة جيرونا، بعد غد السبت.

وكان زاكيروني قد حضر من الملعب مباراة كأس السوبر الإماراتي بين العين والوحدة، في العاصمة المصرية القاهرة؛ للتعرف على لاعبي الفريقين قبل إعلان القائمة.

ويستهل منتخب الإمارات مشواره في كأس آسيا بمواجهة المنتخب البحريني، في الخامس من يناير، ثم يلعب ضد المنتخب الهندي في 10 يناير، على أن يواجه المنتخب التايلندي في الجولة الثالثة يوم 14 يناير.