القنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليابان اليوم في نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية

يصطدم المنتخب الأولمبي الإماراتي، عصر اليوم الأربعاء، بنظيره الياباني، ضمن الدور نصف النهائي لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك باستاد باكان ساري في مدينة بوقور.

وتأهل الأبيض الأولمبي إلى نصف النهائي بعد تجاوزه كوريا الشمالية أمس الأول في ربع النهائي، في مباراة ماراثونية انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم المنتخب الإماراتي التأهل بركلات الجزاء الترجيحية 5-3، فيما تأهل منتخب اليابان على حساب المنتخب السعودي بعد أن فاز عليه 2-1.

واستعد الأبيض للمواجهة بأداء حصة تدريبية على فترتين صباحية ومسائية بمشاركة كل اللاعبين، حيث خصصت الصباحية للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة كوريا الشمالية، وكانت عبارة عن تدريبات استشفاء بمقر إقامة البعثة، فيما شهدت الفترة المسائية -والتي أقيمت على أحد الملاعب الفرعية- التركيز على الجانب الفني وطريقة اللعب التي سيتبعها الأبيض في اللقاء.

وتقضي لائحة المسابقة، أنه في مرحلة الدور نصف النهائي، يتم اللجوء في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل، إلى لعب شوطين إضافيين، ومن ثمّ ركلات جزاء ترجيحية إن استمرّ التعادل، وكذلك السماح بتبديل رابع خلال الشوطين الإضافيين.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 2.30 بتوقيتي القاهرة والسعودية، والـ4.30 بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 5، بتعليق عامر الخوذيري.