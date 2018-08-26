إسماعيل مطر: التتويج بكأس السوبر الإماراتي مجرد بداية لنادي الوحدة

أكد إسماعيل مطر، قائد نادي الوحدة الإماراتي، أن التتويج بسوبر الخليج العربي مجرد بداية لموسم طويل وشاق.

وقال مطر في تصريحات تلفزيونية: “التتويج بكأس السوبر مجرد بداية، نحتفل به لبعض الوقت ثم نبدأ التركيز فيما هو قادم من مباريات، الموسم طويل وشاق”.

وأضاف: “إن شاء الله يكون السوبر فاتحة خير على الفريق”.

ونجح الوحدة في التتويج بكأس سوبر الخليج العربي على حساب العين بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية المباراة بالتعادل (٣-٣).

وافتتح مطر التسجيل لصالح نادي الوحدة مع بدايات الشوط الأول.

جوووووووووووووووووووول ⚽

إسماعيل مطر يفتتح أهداف السوبر الإماراتي ????????????

الوحدة 1×0 العين pic.twitter.com/4Wp9TFzEpK — Pyramids TV (@pyramids_tv) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

وعن استمراره في الملاعب لفترة طويلة قال مطر: “أحب كرة القدم، وتعلمت من النجوم والمدربين الكبار كيفية الحفاظ على نفسي، من خلال الالتزام خارج الملعب وداخله “.