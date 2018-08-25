مباراة العين والوحدة.. 5 عناوين تتصدر المشهد في السوبر الإماراتي

اقتنص فريق الوحدة لقب كأس السوبر الإماراتي من أنياب نظيره العين بضربات الترجيح بنتيجة 4/3 بعد مواجهة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 3/3 باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وقدّم الفريقان وجبة كروية ممتعة على مدار 90 دقيقة وسط أجواء جماهيرية رائعة ليخرج لقاء السوبر الإماراتي بصورة ممتازة.

وتستعرض “إرم نيوز” بعض المشاهد التي تصدرت مباراة السوبر الإماراتي، فإلى السطور التالية:

ريمونتادا العين

نجح العين في صناعة ريمونتادا مثيرة بعدما كان متأخراً بثلاثية في الشوط الأول سجلها إسماعيل مطر ومراد باتنة وسباستيان تيغالي.

ورغم تفوق الوحدة بكل المقاييس على العين إلا أن الزعيم عاد بقوة في أقل من نصف ساعة بداية من الدقيقة 62 و74 و77 بالتسجيل عن طريق السويدي ماركوس بيرغ والإيفواري إبراهيما دياكيه من ضربة جزاء والبرازيلي كايو فيرنانديز.

تألق إسماعيل مطر

خطف المخضرم إسماعيل مطر نجم وقائد الوحدة الإماراتي الأضواء في مباراة السوبر أمام العين.

ونجح إسماعيل مطر في تقديم مباراة ممتازة خاصة في الشوط الأول بتسجيل هدف وصناعة العديد من الفرص الخطيرة واللمسات السحرية التي أعطت الوحدة شكلًا رائعًا في الهجوم مع تألق الثنائي المغربي مراد باتنة والأرجنتيني سباستيان تيغالي.

هدف باتنا العالمي

أحرز المغربي مراد باتنة هدفًا عالميًا في مرمى العين وظهر بمستويات أكثر من رائعة.

ونجح مراد باتنة في تسجيل الهدف بعد أن تسلم الكرة خارج منطقة الجزاء في أقصى الجبهة اليمنى على بعد يزيد 30 ياردة ليوجه تسديدة صاروخية ماكرة سكنت الشباك ببراعة.

جدل تحكيمي

أثار الحكم الذي أدار مباراة السوبر الإماراتي عبدالله العاجل الجدل حول قراراته التحكيمية.

واحتسب الحكم ضربة جزاء مشكوك في صحتها أضاعها العين وأيضًا إلغاء هدف للوحدة في الشوط الأول.

ضربات الجزاء

شهدت المباراة احتساب ضربتي جزاء الأولى أضاعها ماركوس بيرغ لصالح العين في الشوط الأول بينما سجل إبراهيما دياكيه هدفًا للعين في الشوط الثاني.

وفي ضربات الترجيح كانت المفاجأة في إهدار نجوم المباراة خاصة كايو فيرنانديز وحسين الشحات من العين وسباستيان تيغالي من الوحدة.