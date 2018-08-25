مباراة العين والوحدة.. كل ما تريد معرفته عن السوبر الإماراتي

تتجه الأنظار إلى ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الذي يستضيف لقاء كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم بين العين والوحدة في النسخة 18 للبطولة.

ويبقى لقاء كأس السوبر مؤشرًا مهمًا قبل بداية الموسم الكروي في الإمارات بين العين والوحدة خاصة أن الموسم مليء وحافل بالإثارة والندية.

وتستعرض “إرم نيوز” كل التفاصيل المتعلقة بمباراة العين والوحدة فإلى السطور التالية:

تاريخ السوبر

تقام بطولة كأس السوبر الإماراتي في نسختها الـ 18 على أرض الكنانة للمرة الثانية بعد نسخة 2016 التي شهدت اللعب في مصر.

وفاز العين برصيد 5 مرات أعوام 1994 و2002 و2009 و2012 و2015 بينما حصد الوحدة اللقب 3 مرات أعوام 2001 و2011 و2017.

ندية واضحة

تشهد مباريات العين والوحدة ندية واضحة في الفترة الأخيرة، وفاز العين على الوحدة بنتيجة 6-2 في الدوري الإماراتي بينما تغلب عليه الوحدة بنتيجة 5-1.

وجمعت 67 مباراة بين الفريقين في دوري الخليج العربي الإماراتي منذ موسم 1985/1986 .. وفاز العين في 31 مباراة، بينما فاز الوحدة في 20 مباراة، وانتهت 16 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

وانتهت أول مباراة بين العين والوحدة في تاريخ مواجهتهما بالدوري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.. ويعد أكبر فوز للعين على الوحدة في آخر مواجهة بينهما بالدوري، والتي انتهت بسداسية مقابل هدفين، وهو اللقاء الذي حسم فيه لقب الدوري.

صراع الهدافين بيرج وتيجالي

ينتظر الجمهور صراعًا شرسًا بين هدافي الفريقين السويدي ماركوس بيرج نجم العين والأرجنتيني سباستيان تيجالي نجم الوحدة.

ويعتمد العين على خبرات وقدرات ماركوس بيرج الذي يملك أداءً متميزًا وسجل 32 هدفًا في الموسم الماضي خلال 31 مباراة وصنع 11 هدفًا.

ويسعى الوحدة للفوز مراهنًا على خبرة تيجالي الذي يقضي مواسم طويلة في الدوري الإماراتي ويعتمد على قدراته التهديفية المميزة.

الشحات وباتنة.. الموهبة تفرض كلمتها

يراهن المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين على موهبة الجناح المصري السريع حسين الشحات الذي يعتمد على التسديدات القوية وسرعاته وأدائه المميز.

ويعول المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للوحدة على قدرات وتسديدات اللاعب المغربي مراد باتنة الذي يجيد أيضًا التسديد.

وأكد علاء ميهوب، مدرب الأهلي المصري الأسبق لإرم نيوز أن الشحات لاعب موهوب وسريع وقادر على صناعة الفارق رغم رحيل عمر عبد الرحمن عموري عن صفوف العين.

وأضاف أن “باتنة من اللاعبين المميزين ويملك قدرات كبيرة وسيكون نقطة مهمة في تشكيلة الوحدة على المستوى الهجومي”.