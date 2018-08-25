رامون دياز يفسر “التغيير الغريب” خلال مباراة الاتحاد والوصل في البطولة العربية

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد السعودي أن الأداء الذي قدمه فريقه أمام الوصل الإماراتي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في ذهاب دور الـ 32 لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم يكشف أن مستوى الفريق في تصاعد لكنه أشار إلى الحاجة لمزيد من المباريات للوصول للانسجام مع تصحيح الأخطاء الدفاعية.

ووضع البرازيلي فينيسيوس دي ليما الوافد الجديد فريقه الوصل في المقدمة في الدقيقة 12، لكن كريم الأحمدي أدرك التعادل للاتحاد عندما استقبل كرة ردها دفاع الوصل، وسددها مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في مرمى يوسف الزعابي حارس الضيوف في الدقيقة 31.

وقال دياز (58 عامًا) في تصريحات للصحفيين:”كان اللاعبون في غاية الحرص على تحقيق الانتصار خاصة أن المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا، ولم يحالفنا الحظ، وكنت أتمنى أن نسعد الجماهير التي أدهشتني كثيرًا بحضورها و تفاعلها”.

وأضاف:”لا نزال نحتاج للمزيد من المباريات لخلق الانسجام، والهدف الذي تلقيناه كان من خطأ دفاعي، ونحتاج للمزيد من الوقت لتصحيح الوضع الدفاعي، ويعاني الفريق من ضعف في هذا الخط، وسأعمل على تقوية الشق الدفاعي في المستقبل”.

وعن سبب التغيير الذي أجراه بين شوطي المباراة قال دياز الذي خسر فريقه 2-1 أمام الهلال يوم السبت الماضي في كأس السوبر المحلية :”اضطررت للدفع باللاعب محمد قاسم بسبب الضعف الذي عانى منه الفريق في الجانب الأيسر خلال الشوط الأول، وكنت أحتاج لتفعيل ذلك الجانب بواسطة اللاعب قاسم”.

ووصف محللون سعوديون تغيير محمد قاسم بالغريب، حيث لم يقدم اللاعب مستويات جيدة مع العميد منذ فترة طويلة.

وطُرد قاسم بعد دقائق من نزوله أرض الملعب لحصوله على إنذارين.

واعتذر دياز لجماهير الاتحاد، بطل كأس ملك السعودية، قائلًا:”حضرت وتفاعلت طوال المباراة، ولم أشاهد شخصيًا تفاعلًا مثل هذا، وعلى الجمهور أن يصبر، فالفريق يحتاج للمزيد من الوقت، وأقول لهم ‭‬ستشاهدون فريقًا قويًا خلال المرحلة المقبلة‭’‬”.

في المقابل، أبدى مدرب مواطنه جوستافو كوينتيروس مدرب الوصل رضاه عما قدمه فريقه خلال المباراة مؤكدًا أن اللاعبين استطاعوا الحفاظ على مستواهم الفني طوال المباراة.

وأضاف كونتيروس خلال تصريحات صحفية:”قدم اللاعبون مباراة جيدة، واستطاعوا فرض أسلوبهم خاصة خلال الشوط الثاني بعد أن قمت بتغيير طريقة اللعب باللجوء للهجوم من الجناحين، مع تدعيم خط الوسط، وأعطى هذا الفريق قوة في التقدم، وخلق العديد من الفرص، ولكن لم ننجح في استغلالها، وأعتبر نتيجة المباراة عادلة لنا وللاتحاد، ولعبنا أمام فريق قوي، وأنا مقتنع بالمستوى الذي قدمه كافة اللاعبين”.