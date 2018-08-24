مباراة العين ضد الوحدة.. زوران: لن نتأثر برحيل عموري (فيديو)

أكد زوران ماميتش مدرب العين بطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم إن فريقه أثبت سابقًا عدم تأثره بغياب لاعبه السابق عمر عبد الرحمن (عموري)المنتقل للهلال السعودي وإن فريقه جاهز لمواجهة الوحدة في السوبر المحلي غدًا السبت في القاهرة.

وأضاف المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة الوحدة “اعتدنا الموسم الماضي على اللعب بدون عموري الذي غاب عن عدة مباريات بسبب الإصابة في وسط الموسم. عموري بات لاعبًا في الهلال ويجب أن نركز على ما لدينا من لاعبين.

وتابع: “بطبيعة الحال وجوده له تأثير كبير على الفريق لكن يجب نسيان الأمر والتركيز على الفريق ككل”.

وأضاف ماميتش أن “فترة الإعداد لم تكن مرضية بالنسبة لي وسأعالج أخطاء اللاعبين الفترة القادمة خاصة المهاجمين بسبب ضياع الفرص السهلة، لا يمكن عمليًا اللعب في ديسمبر بسبب غياب اللاعبين الدوليين استعدادًا لكأس آسيا، لكن يجب علينا الانصياع لذلك والتأقلم معه”.

وتستضيف القاهرة غدًا السبت مباراة السوبر الإماراتي التي ستجمع بين فريقي العين بطل الدوري ووصيفه الوحدة المتوج بلقب كأس المحترفين.

وانضم عموري صانع لعب العين ومنتخب الإمارات إلى الهلال في وقت سابق من الشهر الحالي وساعده في التتويج بلقب السوبر السعودي بالفوز على الاتحاد في لندن يوم السبت الماضي.

وقال المصري حسين الشحات لاعب العين “سنركز على كافة المباريات وليس مباريات الغد فقط، لا توجد مباراة سهلة والوحدة كان ينافسنا على لقب الدوري، السوبر بطولة منفردة لكن هدفنا تحقيق الثلاثية بعد الدوري وكأس رئيس الدولة”.

– زوران يتحدث عن مواعيد مباريات الموسم الكروي وتأثيرها على العين

– حسين الشحات وحديث عن أهمية لقب كأس السوبر

– كيف استعد العين لمواجهة الوحدة؟

شاهد وقائع المؤتمر الصحفي لنادي العينhttps://t.co/QJkdKWJhnA #كأس_سوبر_الخليج_العربي pic.twitter.com/qWnALbmupP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

وتوج العين بطل الدوري المحلي بلقبه السابع في كأس رئيس الإمارات الموسم الماضي.

وقال الروماني لورينتو ريجيكامب مدرب الوحدة خلال المؤتمر الصحفي إن “الوحدة والعين أقوى فريقين في الإمارات ما يجعل المباراة في غاية القوة، الفريق صاحب الأخطاء الأقل والأكثر تركيزًا سيفوز باللقب الأول في الموسم.

“رحيل عموري خسارة كبيرة للعين ما يجعل مواجهته أكثر راحة، سنحاول الفوز باللقب، المباراة مفتوحة أمام الفريقين”.