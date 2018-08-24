قبل مباراة السوبر الإماراتي.. جولة سياحية لنادي العين في منطقة الأهرامات (صور)

خاض نادي العين الإماراتي جولة سياحية بمنطقة الأهرامات في مصر اليوم الجمعة على هامش استعدادات بطولة كأس السوبر الإماراتي.

ويواجه العين نظيره الوحدة بملعب الدفاع الجوي في القاهرة غدًا السبت، في مباراة سيسبقها العديد من الفعاليات الفنية.

وحرصت وزارة الشباب والرياضة المصرية على تنظيم جولة سياحية للفريق الإماراتي، يزور خلالها الأهرامات في إطار حرص الدولة على تنشيط السياحة.

ومن جانبهم أبدى عناصر نادي العين سعادتهم بهذه الجولة، مشيرين إلى مدى عظمة الأهرامات والمناطق الأثرية التي تجسد حضارة البلاد، حيث أغلبهم يزور مصر لأول مرة.

يذكر أنه تم الإعلان عن طاقم حكام مباراة السوبر بين العين والوحدة، حيث يدير اللقاء عبدالله العاجل كحكم للساحة وأحمد راشد المساعد الأول وحسن حمادي المساعد الثاني وأحمد سالم الحكم الرابع، ويراقبها ناصر عبدالله الحمادي.