منتخب الإمارات الأولمبي يحقق فوزًا دراميًا على إندونيسيا ويصعد لربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية (فيديو)

منتخب الإمارات الأولمبي يحقق فوزًا دراميًا على إندونيسيا ويصعد لربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية (فيديو)

فشل المنتخبان في تسجيل أي هدف في الأشواط الإضافية.

حقق المنتخب الإماراتي الأولمبي فوزًا دراميًا على منافسه الإندونيسي، بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 2/2، في المباراة التي جمعتهما لحساب دور الـ 16 من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها إندونيسيا.

ويلتقي الأبيض الإماراتي في دور الـ 8 الفائز من مباراة كوريا الشمالية وبنغلاديش.

وكان المنتخب الإماراتي هو المبادر بالتسجيل عبر زايد العامري من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

لكن ألبرتو كوستا نجح في تسجيل التعادل لإندونيسيا في الدقيقة 52.

وعاد زايد العامري ليسجل الهدف الثاني للإمارات ومن ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 65، لكن ستيفانو ليليبالي انتزع التعادل في الدقيقة 94.

وفشل المنتخبان في تسجيل أي هدف في الأشواط الإضافية ليتجها إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للإمارات بنتيجة 4/3.

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