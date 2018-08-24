العين يسعى لبداية مظفرة للموسم أمام الوحدة في كأس السوبر الإماراتي

يسعى العين لحصد اللقب الأول في الموسم، عندما يواجه الوحدة حامل اللقب في كأس السوبر الإماراتية لكرة القدم في القاهرة، غدًا السبت.

ونال العين اللقب في 3 مناسبات في 2009 و2012 و2015، فيما فاز الوحدة به في 2011 و2017.

وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها القاهرة مباراة السوبر بعد 2016 عندما فاز شباب الأهلي دبي 2/1 على الجزيرة.

وقال يوسف الخوري نائب رئيس لجنة دوري المحترفين الإماراتي، إن نجاح إقامة البطولة في العام قبل الماضي بالقاهرة وراء تكرار التجربة.

وأضاف الخوري للصحفيين: “البطولة تأتي في إطار التأكيد على قوة العلاقات بين مصر والإمارات، والرغبة الدائمة في إقامة السوبر الإماراتي بالقاهرة، وكذلك السوبر المصري بالإمارات”.

وأحرز العين ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، فيما فاز الوحدة بكأس المحترفين.

وقال المصري حسين الشحات لاعب العين، إنه يتوقع مساندة الجماهير المصرية لفريقه.

وأضاف: “العين مطالب بتحقيق بطولات أكثر من التي حققها في الموسم الماضي، والتي تمثلت في ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة”.

وسيغيب المدافع إسماعيل أحمد عن صفوف العين؛ بسبب طرده في نهائي كأس رئيس الدولة أمام الوصل.

كما ستكون المباراة اختبارًا لما ينتظر العين هذا الموسم بعد رحيل عمر عبدالرحمن “عموري” إلى الهلال السعودي.

ويفتتح العين مشوار الدفاع عن لقبه في الدوري، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة نادي الإمارات فيما يلعب الوحدة في اليوم ذاته ضد اتحاد كلباء.

وقال مراد باتنة لاعب الوحدة، إن فريقه وصل إلى حالة جيدة قبل مواجهة العين.

وأضاف اللاعب المغربي لموقع البطولة الرسمي في الإنترنت: “جميع اللاعبين في حالة عالية من التركيز. خرجنا بالعديد من الإيجابيات خلال معسكر الإعداد”.

وتابع: “نحن أمام مباراة صعبة، لكننا ندخلها بهدف حصد اللقب”.