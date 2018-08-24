ملّاك نادي ليفربول رفضوا عرضًا إماراتيًا لشراء الفريق

كشفت صحيفة” ديلي ميل” البريطانية عن عرض قدّمه الشيخ خالد بن زايد آل نهيان لشراء فريق ليفربول رفقة شركة صينية مقابل حوالي ملياري جنيه إسترليني.

وبحسب الصحيفة فابن عم مالك فريق مانشستر سيتي حاول مرارًا في الفترة ما بين نهاية 2017 و2018 شراء الفريق الإنجليزي العريق رفقة شركة صينية لكنها لم تملك أسهمًا أكثر منه وقوبل طلبه بالرفض.

ورفض مالك الفريق جون هنري والرئيس الحالي توم فيرنر العرض في الأخير، رغم التوصل لاتفاق والذي كان سيجعل ليفربول أغلى فريق يباع في العالم.

وكان الشيخ منصور آل نهيان قد اشترى مانشستر سيتي العام 2008 مقابل 210 ملايين جنيه إسترليني، بينما اشترى جون هنري ليفربول في 2010 مقابل 280 مليون جنيه إسترليني.

وكان أغلى فريق تم شراؤه في إنجلترا هو فريق مانشستر يونايتد من طرف عائلة آل غلايزر الأمريكية العام 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الصحيفة البريطانية فالشيخ خالد التقى ملّاك ليفربول في الولايات المتحدة الأمريكية وتوصلوا لاتفاق لبيع الفريق، رغم أن ملاك ليفربول أنكروا ذلك فيما بعد، لكن مصادر “ديلي ميل” أكدت وجود اتفاق بين الطرفين لم يعرف التطبيق.

وترغب الشركة المالكة والمسيرة لفريق ليفربول في مستثمرين جدد لتطوير النادي وجعله الأفضل والأغلى في العالم، وهو ما جعل الصفقة تفشل في ظل رغبة الطرف الإماراتي في السيطرة 100 في المائة على الفريق.