منتخب الإمارات الأولمبي يواجه إندونيسيا في دورة الألعاب الآسيوية بجاهزية كاملة

يلتقي منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم، في تمام الساعة الرابعة ( الواحدة ظهرًا بتوقيت الإمارات)، من عصر يوم غد الجمعة، الموافق 24 أغسطس 2018، نظيره منتخب إندونيسيا، ضمن دور الستة عشر لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليًا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأكد طبيب الإمارات الأولمبي محمد بالعربي جاهزية لاعب الوسط شاهين الدرمكي للمشاركة في المباراة، بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباراة الماضية أمام المنتخب الصيني، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة ولا توجد هناك أي إصابات مقلقة والكل جاهز.

وأثنى طبيب المنتخب على تعاون اللاعبين مع أعضاء الجهاز الطبي وحرصهم على العلاج بشكل دائم والتزامهم بالمواعيد؛ وذلك لإدراكهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وإدراكهم التام بأهمية هذه المرحلة التي تتطلب جهدًا كبيرًا، خاصة في ظل ضغط المباريات.

ويقوم أعضاء الكادر الطبي بقيادة محمد بالعربي وأخصائي العلاج الفيزيائي عبدالله الجليد والمدلك كريستيان، بجهود كبيرة من أجل تهيئة اللاعبين للتدريبات والمباريات من الناحية الطبية، وذلك بالتنسيق الدائم والمباشر مع الجهاز الفني.

وأكد قائد منتخب الإمارات أحمد راشد، أن جميع اللاعبين مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية، غدًا، أمام منتخب إندونيسيا، مشيرًا إلى أن معنويات كل زملائه مرتفعة والكل جاهز لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأوضح قائد الأبيض الأولمبي، بأن اللاعبين ومنذ لحظة الإعلان الرسمي عن التأهل، تعاهدوا على تغيير الصورة والظهور بمستوى مختلف، وأن الطموحات أصبحت كبيرة وبلا حدود.

وأضاف: “نعلم تمامًا أن المواجهة ستكون صعبة، إلا أننا عازمون على الفوز والتأهل؛ من أجل رسم الفرحة على وجوه الجماهير الإماراتية.