رسميًا.. مباراة السوبر الإماراتي بين العين والوحدة على ستاد الدفاع الجوي

أعلنت الشركة الراعية والمنظمة لكأس السوبر الإماراتي 2018-2019، أن مباراة السوبر التي تجمع ناديي العين والوحدة، السبت المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة، ستقام على ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وقال محمد كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، إن قرار إقامة مباراة السوبر الإماراتي على ملعب الدفاع الجوي، يأتي سعيًا لتوفير أقصى سبل الراحة للجماهير الإماراتية التي ينتظر أن تأتي بكثافة لحضور المباراة.

وأشار كامل إلى أن التنظيم والاحتفال سيكونان في أفضل المستويات من الشركة الراعية، والتي لن تدخر جهدًا للظهور بشكل مثالي.

ويشارك العين في المباراة بصفته بطل الدوري الإماراتي الموسم الماضي، أما الوحدة فهو حامل لقب كأس الخليج العربي الإماراتي.

يشار إلى أن كأس السوبر الإماراتي العام 2016 أُقيم على الملعب ذاته، وفاز حينها شباب الأهلي دبي 2/1 على الجزيرة.