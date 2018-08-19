موعد مباراة الإمارات والصين في دورة الألعاب الآسيوية اليوم والقنوات الناقلة

يواجه منتخب الإمارات الأولمبي، مساء اليوم الأحد، نظيره المنتخب الصيني، على استاد “غالات هاروبات” بمدينة باندونغ، في ختام مباريات المجموعة الثالثة، ضمن مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ويسعى “الأبيض الأولمبي”، لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له المنافسة على انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور الثاني من المسابقة التي انطلقت يوم 10 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة 25 منتخبًا آسيويًا.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع المنتخب السوري الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، فيما يتصدر المنتخب الصيني المجموعة برصيد 6 نقاط كاملة، ومنتخب تيمور بالمركز الأخير دون أي نقاط.

وكان “الأبيض”، قد خسر مباراته الأولى أمام سوريا بهدف دون مقابل، قبل أن يحقق الفوز على تيمور الشرقية 4-1، وحرصت اللجنة المنظمة، على أن تقام كل مباريات الجولة الثالثة لكل مجموعة بتوقيت واحد، حيث يلتقي المنتخبان السوري وتيمور الشرقية على ستاد ويباوا موكاتي في ذات توقيت مباراة الإمارات مع الصين.

ويتأهل إلى الدور الثاني من المسابقة، صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

واختتم منتخب الإمارات تحضيراته للمباراة بأداء حصة تدريبية، يوم السبت، على أحد الملاعب بمدينة باندونغ، تحت قيادة المدير الفني البولندي سكورزا، وغاب لاعب الوسط، جاسم يعقوب، عن التدريبات بداعي الإصابة، التي لحقت به خلال مباراة تيمور الشرقية.

وقال سكورزا، إن مواجهة الصين ستكون الأصعب، كونها تحدد مصير “الأبيض” في المسابقة، وعليه لا بد من مضاعفة العمل والمجهود والتركيز طوال وقت المباراة وعدم الاستعجال، مشيرًا إلى أن مسألة التأهل لا زالت بأيدي لاعبي الإمارات، والفريق سيقاتل من أجل تحقيق ذلك.

وأضاف سكورزا، أنه وعلى الرغم من ضيق الوقت وعدم وجود وقت كاف للراحة والتقاط الأنفاس، إلا أن الجهاز الفني والإداري عمل على تجهيز اللاعبين من كل النواحي الفنية والبدنية والنفسية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة، و3 عصرًا بتوقيت السعودية، و4 مساء بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 8، ويعلق عليها عامر الخوذيري.