نادٍ تركي يستهدف مهاجم العين الإماراتي

ذكرت صحيفة “sampiy10” التركية أن جوزتيبي التركي، يرغب في التعاقد مع المهاجم السويدي ماركوس بيرغ لاعب نادي العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات الأولية إيجابية بين الطرفين إذ يأمل الفريق التركي في التعاقد مع اللاعب رسميًا بعد مباراة غالاتا سراي، في الدوري التركي الممتاز المقرر الأحد المقبل.

وأشادت الصحيفة بالمهاجم البالغ من العمر 32 عامًا، ودوره الكبير الموسم الماضي في قيادة العين للفوز بالثنائية، كما أشادت بمسيرته الكبيرة رفقة عدد كبير من الأندية في هولندا واليونان وألمانيا والسويد.

وانضم بيرغ إلى العين العام 2017 قادمًا من باناثينايكوس اليوناني، ولعب مع السويد 62 مباراة سجل فيها 18 هدفًا، وكان ضمن تشكيلة المنتخب السويدي عندما وصل إلى دور الـ8 في كأس العالم 2018 في روسيا.