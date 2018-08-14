موعد مباراة الإمارات وسوريا في دورة الألعاب الآسيوية والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء المنتخب السوري في بداية مشواره بمسابقة كرة القدم لدورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليًا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

واختتم الأبيض تحضيراته لمواجهة سوريا بأداء حصتين تدريبيتين على أحد الملاعب الفرعية في مدينة باندونغ التي ستحتضن مباريات المجموعة الثالثة، علمًا أن البعثة وصلت إلى إندونيسيا قادمة من العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد أن أقام الأبيض معسكرًا خاض خلاله عددًا من التجارب الودية أمام السعودية وماليزيا وفريقين آخرين من ماليزيا.

وتضم بعثة الأبيض الأولمبي 20 لاعبًا حسب لائحة البطولة وهم: عبدالرحمن عبدالله العامري، محمد عمر العطاس، زايد عبدالله العامري ( الجزيرة ) أحمد راشد سلطان، خالد إبراهيم هلال، محمد حسن الشامسي، سالم سلطان ( الوحدة ) علي عيد غميل، حسين عبدالله با عبدالله ( العين ) عبدالله غانم جمعة، حمد جاسم الجسمي، ماجد إبراهيم سرور ( الشارقة ) أحمد محمد الهاشمي، إسماعيل خالد خميس ( شباب الأهلي ) جاسم يعقوب البلوشي، راشد محمد عمر ( النصر ) شاهين سرور الدرمكي ( اتحاد كلباء ) سلطان عبدالله المنذري ( الوصل ) محمد خلفان المسماري ( الفجيرة ) عبدالله حسن النوبي ( حتا ).

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جاكرتا (الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات) لحساب المجموعة الثالثة التي تضم -كذلك- منتخبي الصين وتيمور الشرقية، وتنقل على قناة beINsports hd5.