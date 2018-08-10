بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين لاعبي الأولمبي الإماراتي والمنتخب الماليزي

تداول نشطاء على مواقع التواصل مشهد فيديو يوثق المشاجرة العنيفة التي وقعت بين لاعبي المنتخب الأولمبي الإماراتي ولاعبي المنتخب الماليزي في الثواني الأخيرة للمباراة الودية التي جمعت بين الفريقين الجمعة في العاصمة كوالالمبور.

وعقب تلك الأحداث التي شهدتها المباراة أصدر اتحاد الكرة الإماراتي بيانا قدم فيه اعتذاره لنظيره الماليزي.

وألقى الاتحاد بالمسؤولية على اللاعب محمد خلفان الحراصي، الذي تسبب باندلاع المشاجرة بين اللاعبين، متخذا قرار استبعاده من تشكيلة الفريق وإحالته على اللجان المختصة في الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.