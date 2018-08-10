بسبب أحداث كوالالمبور.. اتحاد الكرة الإماراتي يبعد الحراصي من تشكيلة المنتخب الأولمبي

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إبعاد اللاعب محمد خلفان الحراصي، من قائمة المنتخب الأولمبي المشارك في الآسياد وإحالته للجان المختصة باتحاد الكرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بعد الأحداث التي رافقت الثواني الأخيرة لمباراة الفريق مع نظيره الماليزي أمس، والتي شهدت اعتداء اللاعب الحراصي على لاعبي الفريق الخصم.

وأصدر الاتحاد بيانا صحفياً حول الأحداث التي وصفها بـ”المؤسفة” التي صاحبت المباراة قال فيه: “تابع اتحاد الإمارات لكرة القدم مادار من أحداث مؤسفة خلال المباراة الودية التي جمعت منتخبنا الأولمبي بنظيره منتخب ماليزيا بكوالالمبور اليوم الجمعة الموافق 10 أغسطس 2018 في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية “الآسياد”، التي ستقام في اندونيسيا للفترة من 10 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2018”.

وأبدى الاتحاد أسفه ورفضه للأحداث التي رافقت المباراة، والتي كان المتسبب الرئيسي فيها “لاعب منتخبنا الأولمبي محمد خلفان الحراصي، والتي لا تمت بصلة بالأخلاق والروح الرياضية التي دائماً ما تكون شعاراً لكل منتخباتنا الوطنية وأنديتنا خلال كافة المباريات سواء الرسمية أو الودية وبمختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية”.

وتقرر بناء على التقرير الأولي المقدم من الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي “إبعاد اللاعب محمد خلفان الحراصي من قائمة المنتخب المشارك في “الآسياد” وإحالته للجان المختصة باتحاد الكرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حسب لوائح الاتحاد”.