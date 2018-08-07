رسميًا.. نادي النصر الإماراتي يضم حبيب الفردان (صور)

أعلن نادي النصر الإماراتي عن عودة لاعبه السابق حبيب الفردان للنادي قادمًا من نادي شباب الأهلي دبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر صورًا لتوقيع اللاعب، ورحب بع قائلًا: “أهلًا بك في مهد كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

أهلاً بك في مهد كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة ???? pic.twitter.com/F1E5SPG24k — AL NASR FC (@ALNasrSC) ٧ أغسطس ٢٠١٨

تعاقد | ✍

شركة ⁧#النصر_لكرة_القدم⁩ تتعاقد رسمياً مع اللاعب “حبيب الفردان” ، لمدة 3 مواسم ، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 10 ???? pic.twitter.com/rOk72rZx9u — AL NASR FC (@ALNasrSC) ٧ أغسطس ٢٠١٨

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الفردان، صاحب الـ27 عامًا، اقترب من الانضمام إلى النصر، إذ اقترب الطرفان من التوصل لاتفاق على ضمه، وتم نفي تلك التقارير من المركز الإعلامي لنادي النصر وقتها.

الجدير بالذكر أن عقد اللاعب مع الأهلي ينتهي في شهر يوليو المقبل بشكل رسمي، علمًا بأن اللاعب كانت لديه 4 عروض من أندية دوري الخليج العربي.

وبدأ الفردان مسيرته في صفوف فريق الوصل، ثم رحل للعب بقميص نادي النصر، وانتقل منه إلى شباب الأهلي دبي.