هدف مباراة العين ووفاق سطيف.. دياكيه يتقدم للفريق الإماراتي (فيديو)

تقدم إبراهيم دياكيه بهدف أول لفريق العين الإماراتي في شباك وفاق سطيف الجزائري، في المواجهة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، في إطار دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

يقام لقاء اليوم على ملعب ماكسيمير ستاديون في كرواتيا، كما أقيمت مباراة الذهاب على نفس الملعب.

#العين_وفاق_سطيف كاس العرب للاندية الابطال ( العين X وفاق سطيف ) : قووووووووووووووول اول للعين عن طريق دياكية (HD) pic.twitter.com/SsbpgFl4gW — اهداف كرة القدم HD (@YaSSeR168985982) August 4, 2018

يذكر أن المباراة الأولى انتهت بفوز وفاق سطيف بهدفين مقابل هدف، إذ سجل هدف العين اللاعب دياكيه ابراهيم، بينما سجل ثنائية وفاق سطيف اللاعب عبد المؤمن جابو.

نادى العين يحتاج إلى الفوز بهدفين دون مقابل، أو الفوز بفارق هدف واحد بشرط أن تكون النتيجة أكثر من 3-2 لبلوغ دور الـ16.

أما وفاق سطيف فتبدو حظوظه فى التأهل لدور الـ16 الأوفر، ويكفى النادى الجزائرى الفوز بأى نتيجة أو التعادل السلبى أو التعادل الإيجابى بأى نتيجة، وكذلك الخسارة بهدف دون مقابل، لتخطى العين الإماراتى.

يذكر أنه حال فوز العين الإماراتى في مباراة اليوم بنتيجة 2 – 1، وتعادل الفريقين في مجموع مباراتى الذهاب والإياب، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة.