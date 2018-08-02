قرعة التصفيات الأولمبية الآسيوية.. منتخب سيدات الإمارات في المجموعة الثانية (صورة)

أسفرت قرعة الدور الأول لتصفيات دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، عن وقوع منتخب سيدات الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، هونغ كونغ وماكاو ولبنان وإيران.

جاء ذلك خلال حفل القرعة التي سحبت، اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ووزعت المنتخبات الـ 18 على 4 مجموعات، بواقع 5 منتخبات في المجموعة الأولى، و5 في المجموعة الثانية، مقابل 4 منتخبات في المجموعة الثالثة و4 في المجموعة الرابعة.

وفي المجموعة الأولى تواجدت منتخبات: الصين والفلبين وسنغافورة وطاجيكستان ومنغوليا.

أما المجموعة الثالثة فضمت منتخبات: ميانمار والهند ونيبال وبنغلاديش.

وفي المجموعة الرابعة تواجدت منتخبات: الأردن وإندونيسيا وفلسطين والمالديف.

ويتأهل من هذه التصفيات منتخبان، لتمثيل قارة آسيا في الألعاب الأولمبية، و لمرافقة منتخب اليابان المضيف.

وتقام التصفيات من 3 مراحل، حيث يشارك 18 منتخبًا في الدور الأول، في حين حصلت فيتنام وأوزبكستان على التأهل المباشر إلى الدور الثاني، كونهما تحتلان المركزين السابع والثامن على التوالي، في تصنيف المنتخبات الآسيوية.

في المقابل، تأهلت أستراليا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين وتايلاند مباشرة إلى الدور الثالث والنهائي من التصفيات؛ (كونها تحتل أول 5 مراكز في تصنيف المنتخبات الآسيوية).