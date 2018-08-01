كيف يواجه العين الإماراتي خطر رحيل عموري المنتظر؟

تتصاعد الأنباء في الساعات الماضية، حول إعارة اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري” من العين الإماراتي إلى نادي الهلال السعودي، في صفقة من المنتظر إتمامها في الساعات المقبلة.

ويعد رحيل عموري المنتظر ضربة قوية للعين الذي يعتمد بشكل أساس على لمسات اللاعب الإماراتي الموهوب صاحب الـ27 عامًا.

ويبقى السؤال كيف يواجه العين خطر رحيل عموري المنتظر عن الفريق؟ هذا ما تستعرضه “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

صفقة بديلة

ربما يحتاج العين لضم صفقة بديلة وتدعيم الصفوف بها حال رحيل عموري.

ورغم ضيق الوقت إلا أن العين يبدو بحاجة لإتمام التعاقد مع لاعب مميز في مركز صناعة اللعب خاصة أن زعيم الكرة الإماراتية سيواجه منافسة صعبة مع الوصل والجزيرة وشباب الأهلي دبي على لقب الدوري.

دور الشحات

سيكون دور اللاعب المصري حسين الشحات، جناح أيمن العين، مُهِمًا للغاية في تقليص خطورة رحيل عموري.

ويجيد الشحات دور صانع اللعب المحوري، خاصة أنه لعب هذا الدور من قبلُ في منتخب مصر للمحليين، وأيضًا مع نادي مصر المقاصة.

وقال عماد سليمان، مدرب المقاصة السابق، والذي درَّب حسين الشحات من قبلُ لـ”إرم نيوز” إن إيقاع لعب الشحات يجعله صانع ألعاب مختلفًا؛ لأنه يجيد ابتكار الحلول سواء بالتمريرات البينية أو التسديدات.

وأضاف: “الشحات لاعب مميز ويستطيع أن يقلل من آثار رحيل عموري عن العين الإماراتي”.

خطة زوران

من الأفضل أن تتغير خطة المدرب الكرواتي زوران ماميتش الذي يعتمد على تحركات عموري في وسط الملعب بشكل كبير وتمريراته البينية الساحرة لتوزيع الكرة يميناً ويساراً.

وربما يلجأ زوران إلى اللعب بطريقة 4-4-2 والاعتماد على سرعات الأطراف بشكل أكبر من أجل تقليص آثار رحيل عموري.

الحفاظ على الفريق

يحتاج نادي العين للحفاظ على باقي نجومه من إغراءات الرحيل، خاصة أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين المميزين.

وستتجه الأنظار بكل تأكيد إلى مهاجم منتخب السويد ماركوس بيرغ، هدّاف العين، بجانب الشحات والبرازيلي كايو وكلهم عناصر أساسية يتحتم على الإدارة أن تبقيهم.