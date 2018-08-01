اتحاد الكرة الإماراتي يؤجل تطبيق فقرتين من لائحة “سقف الرواتب”

كشفت تقارير صحفية عن قرار صادر من اتحاد الكرة الإماراتي يقضي بتأجيل تنفيذ بندين من التعميم السنوي الخاص بلائحة سقف الرواتب، وتوقيع اللاعبين على تعهدات للإفصاح عن مصادر دخلهم، وتقديم كشوفات حسابات بنكية، وذلك بناء على توصية من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الاتحاد”، اليوم الأربعاء، فقد صدر التعميم من الاتحاد قبل 3 أيام، في محاولة لحل تلك الأزمة، وبدء التسجيل، لا سيما وأن بعض اللاعبين كانوا أبدوا رفضهم التوقيع على تعهدات، تعتبر في جوهرها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي “الفيفا”، والقانون العام.

ووفق التعميم الأخير، تم تأجيل البند الـ 4 الفقرة “ت” من لائحة سقف الرواتب، حتى الـ 2 من أكتوبر المقبل، والذي ينص على تعهد خطي من اللاعب، يفيد بعدم حصوله على أي امتيازات أو هدايا نتيجة تعاقده مع النادي، وإبلاغ الاتحاد بأي رعاية أو إعلان يبرمهما، وتنص الفقرة “ث” من اللائحة نفسها، على تعهد اللاعب بتقديم كشف حساب بنكي حال وجود شكوى بمخالفته السقف، تم تأجيله حتى الـ 31 من ديسمبر المقبل، إذ تم قيد عدد من اللاعبين خلال الأيام الماضية، دون تقديم أي تعهدات.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اعتمد رسميًا سقف الرواتب الجديد للاعبين، بناءً على قرار الجمعية العمومية، وقام بإرسال نسخة منه إلى الأندية المحلية، تمهيدًا لتطبيقه بشكل مباشر اعتبارًا من الموسم الكروي الجديد؛ وذلك بهدف الحد من المغالاة في رواتب اللاعبين المواطنين، خاصة في “دوري الخليج العربي”.

وحدد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أربع فئات من اللاعبين يطبق عليهم سقف الرواتب، بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى لراتب اللاعب في الفئة الأولى خلال الموسم الكروي الواحد 2.5 مليون درهم، والفئة الثانية 1.8 مليون درهم، والفئة الثالثة 1.2 مليون درهم، والفئة الرابعة لا يزيد راتب اللاعب على 600 ألف درهم.

وتضم الفئة الأولى 4 لاعبين لكل نادٍ، والأمر ينسحب على الفئة الثانية، في حين تضم الفئة الثالثة 10 لاعبين، أما الفئة الرابعة فتتألف من 10 لاعبين فأكثر.