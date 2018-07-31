مدير البطولة العربية يحذر العين الإماراتي من عقوبات حال عدم إشراك اللاعبين الدوليين

حذر طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية، مسؤولي نادي العين الإماراتي أو اتحاد الكرة من عدم إشراك الدوليين في مباريات المسابقة.

وقال آل الشيخ في حواره مع قناة “أبوظبي الرياضية”، اليوم الثلاثاء، عقب مباراة العين ووفاق سطيف، في مباراة ذهاب دور 32 لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم التي جرت في العاصمة الكرواتية زغرب، حيث يقيم بطل الإمارات معسكره الخارجي هناك: “نحن نعيش تحديًا كبيرًا بأن تنطلق البطولة العربية من أوروبا وكان هذا تقديرًا لظروف العين أثناء فترة المعسكر للفريق الإماراتي، وإشهارها من أوروبا يؤكد قوتها وما زال أمامنا طريق طويل لنحقق ما نصبو ونطمح إليه، لكي نوصل رسالة للعالم بأن العرب قادرون على تقديم أقوى البطولات القوية في منافسات كرة القدم”.

وأضاف: “من يعمل مع تركي آل الشيخ يجب أن يسابق الزمن ويكون طموحه على أعلى مستوى، وما زلنا في البداية”.

طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية:

– "سنطبق العقوبات كاملة سواء على #العين أو الاتحاد الإماراتي لو لم يتم إشراك الدوليين"pic.twitter.com/zKDqMfyIyE — UAE News Sport (@action_news) July 31, 2018

وعن أزمة نادي العين واتحاد الكرة بطلبه ضم اللاعبين الدوليين لمسعكر المنتخب الإماراتي استعدادًا لكأس آسيا، شدد مدير البطولة: “في البداية أؤكد أن مندوب اتحاد كرة القدم الإماراتي كان لديه شهرين مهلة لاختيار المباراتين ووقع بنفسه على التواريخ، وأحذر هناك عقوبات ومن المحرج عدم إشراك الدوليين سنطبق العقوبات كاملة سواء على العين أو اتحاد كرة القدم الاماراتي، ولا أعتقد أن الأشقاء في الإمارات هم من يتسببون بخلل في البطولة وهي تعني لهم الكثير مثلما تعني لنا”.

ورفض نادي العين إرسال لاعبيه الدوليين لمعسكر منتخيب الإمارات المقام حاليًا في النمسا استعدادًا لتصفيات بطولة آسيا 2019 رغم طلب الاتحاد الإماراتي.

وتمسكت إدارة العين باستمرار اللاعبين مع الفريق وخوض لقاء وفاق سطف الجزائري في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية اليوم الثلاثاء ولقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وبرر العين تمسكه باللاعبين الدوليين وعدم إرسالهم لمعسكر المنتخب أن المعسكر غير مدرج في الأيام الدولية للفيفا وأن خوضهم للمباريات الرسمية أفضل إعدادًا للمشاركة مع المنتخب في المنافسات المقبلة.