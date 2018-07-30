رسميًا.. الوصل الإماراتي يتعاقد مع فينيسوس دي ليما (صورة)

أعلن نادي الوصل الإماراتي، رسميًا، تعاقده مع اللاعب البرازيلي فينيسوس دي ليما.

وكتب نادي الوصل على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” رحبوا معنا بلاعبنا الجديد البرازيلي فينيسوس دي ليما”.

ولم يكشف الوصل أي تفاصيل أخرى كمدة العقد أو التفاصيل المادية بيم الطرفين.

وكان فينيسوس دي ليما، البالغ من العمر 22 عامًا لاعبًا للف يناير ريق الأول في غريميو البرازيلي منذ 2018، علمًا أنه من ناشئي الفريق، كما يملك تجربة قصيرة في ريال مايوركا الإسباني.

وشارك فينيسوس دي ليما الموسم الماضي في 13 مباراة مع غريميو، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

رحبوا معنا بلاعبنا الجديد البرازيلي فينيسوس دي ليما ???????????? pic.twitter.com/5drtkKP9HI — Al Wasl SC (@AlWaslSC) ٣٠ يوليو ٢٠١٨