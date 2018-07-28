اختيار الطبيبة الإماراتية ريمة الحوسني مسؤولًا طبيًّا عن كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا

كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الدكتورة الإماراتية ريمة محمد قاسم الحوسني، نائب رئيس لجنة الطب الرياضي بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، المسؤولة الطبية بالاتحادين الآسيوي والدولي، كطبيبة مسؤولة عن الأمور الطبية، وفحص المنشطات خلال بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، التي ستستضيفها فرنسا، بين الـ5 والـ24 من أغسطس المقبل.

وستتولى ريمة الحوسني مسؤولية الإشراف على جميع الأمور الطبية الخاصة بالبطولة، كالأطقم الطبية المقدمة للخدمات الطبية، وتقديم الخدمات الطبية للمسؤولين والعاملين بالاتحاد الدولي لكرة القدم خلال البطولة، إضافة إلى إجراء فحوصات الكشف عن المنشطات للاعبات، وكذلك الإشراف على الخدمات الإسعافية المقدمة للاعبات والجماهير.

بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم

ريمة الحوسني مسؤولة طبية عن كأس العالم للسيدات بفرنسا التفاصيل:https://t.co/fBzWwa1NzP pic.twitter.com/PTCmwARHbw — UAEFA (@uaefa_ae) ٢٨ يوليو ٢٠١٨

وسبق تكليف الدكتورة ريمة الحوسني بالمسؤولة الطبية عن بطولة كأس العالم للناشئين في الإمارات 2013، والعديد من بطولات السيدات على الصعيد الآسيوي، بالإضافة لكأس العالم للأندية 2017، التي أقيمت بالعاصمة أبوظبي، كما تم تكليفها كمسؤولة عن تغطية الأمور الطبية وفحص المنشطات للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية 2018، وبطولة كأس آسيا 2019.

كما ستكون ريمة الحوسني مسؤولة عن التنسيق مع المستشفيات المحلية لاستقبال الإصابات في حال حدوثها، إلى جانب مسؤوليتها عن تعليم وتثقيف المتطوعين والأطقم الطبية المرافقة للفرق المشاركة، وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم، قبيل موعد انطلاق البطولة، طبقًا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.