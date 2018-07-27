إعلان قائمة منتخب الإمارات لمعسكر النمسا استعدادًا لكأس آسيا 2019 (صورة)

أعلن المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدرب الفني لمنتخب الإمارات، قائمة الأبيض للمعسكر الذي سيقام في مدينة سالزبورغ النمساوية في الفترة بين الأول والـ 19 من أغسطس المقبل.

ويخوض المنتخب الإماراتي برنامجًا تحضيريًا استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات مطلع العام المقبل.

وضمت قائمة المنتخب الإماراتي التي أعلنها زاكيروني 27 لاعبًا هم:

حراس المرمى: علي خصيف حميد، وخالد عيسى محمد، ومحمد سعيد بوسندة، وفهد محمد الظنحاني.

المدافعون: إسماعيل أحمد محمد، ومهند سالم العنزي، ومحمد أحمد غريب، وبندر محمد الأحبابي، وفارس جمعة السعدي، ومحمد مرزوق المطروشي، ومحمود خميس الحمادي، ومحمد برغش المنهالي، وعبدالعزيز محمد صنقور، ووليد عباس مراد، ومحمد سبيل عبيد.

لاعبو الوسط: عامر عبدالرحمن الحمادي، وريان يسلم الجابري، وأحمد برمان علي، وعمر عبدالرحمن “عمودي”، وخميس إسماعيل خميس، وعلي حسن سالمين، وسيف راشد ناصر، وماجد حسن الأحمدي، وإسماعيل سالم الحمادي.

المهاجمون: علي أحمد مبخوت، وأحمد خليل الجنيبي، وسعيد جاسم صالح.

قائمة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للمعسكر الخارجي بالنمسا خلال الفترة من 31 يوليو إلى 19 أغسطس استعدادا لنهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 ..#منتخب_الإمارات #كأس_آسيا2019 #AsianCup2019 pic.twitter.com/WnAeqTUCsF — UAENT2019 (@uaent2019) ٢٧ يوليو ٢٠١٨

ويغادر أعضاء الجهاز الفني والإداري إلى سالزبورغ ظهر الثلاثاء المقبل، على أن يتواجد اللاعبون بمقر الإقامة بسالزبورغ يوم الأربعاء الأول من أغسطس.

يشار إلى أن المنتخب الإماراتي يلعب في كأس الأمم الآسيوية ضمن المجموعة الأولى، ويستهل مشواره يوم 15 يناير بمواجهة البحرين، ثم الهند يوم 10 يناير، وفي الجولة الثالثة يلتقي تايلاند يوم 14 يناير.