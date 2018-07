رسميًا.. القاهرة تستضيف كأس السوبر الإماراتي 25 أغسطس المقبل (صور)

أعلنت لجنة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الخميس، إقامة مباراة السوبر المحلي في القاهرة، في 25 أغسطس/ آب المقبل، بين فريقي العين بطل الدوري ووصيفه الوحدة المتوج بلقب كأس المحترفين.

وقال يوسف محمد رسول الخوري نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين في مؤتمر صحفي، اليوم: “نسعد باستمرار استضافة مصر لمباراة السوبر المحلية على استاد السلام في القاهرة.

وأضاف: “التجربة السابقة بتنظيم مباراة كأس السوبر بالعاصمة المصرية، قبل عامين، حققت نجاحًا لافتًا على كافة المستويات، من الناحية التنظيمية والتسويقية والإعلامية؛ وهو ما شجع أكثر على تكرارها؛ أملًا في تحقيق نجاح أكبر”.

وتابع خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الاتحاد الإماراتي: “إقامة مباراة السوبر خارج الدولة تخدم أهدافًا سامية، في مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية بيننا وبين الدول الصديقة؛ لأن الرياضة جسر للتواصل بين الشعوب وأداة لتوثيق أواصر الإخاء والمحبة بين الأشقاء.

