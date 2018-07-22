نادي العين الإماراتي يُرسل 9 مواهب كروية للمعايشة في فالنسيا

أعلن نادي العين الإماراتي إرسال تسعة لاعبين من المواهب المميزين الذين تم اختيارهم من فرق أكاديمية كرة القدم في النادي إلى إسبانيا.

وأشار نادي العين إلى أن إرسال هؤلاء اللاعبين للانخراط في برامج تدريبية متنوعة خلال فترة المعايشة المقررة بداية من 22 يوليو الجاري وحتى السابع من أغسطس المقبل، في إحدى أبرز أكاديميات الكرة المتخصصة في مدينة فالنسيا الإسبانية.

وقال سلطان راشد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المدير الرياضي، إن سياسة إرسال المواهب والمدربين إلى أكاديميات الكرة المتخصصة بهدف تطوير إمكانياتهم، تتسق مع رؤية قيادة هذا الكيان الشامخ، وخطط النادي الإستراتيجية.

وأعرب “راشد” عن بالغ امتنانه وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الرعاية السامية، والدعم السخي الذي ظلت تحظى به الرياضة والرياضيون في دولتنا الحبيبة، لاسيما نادي العين.

وأكد المدير الرياضي، حرص مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة غانم مبارك الهاجري، على متابعة كافة التفاصيل المرتبطة بجميع فرق النادي السنية في المدرسة والأكاديمية، والالتزام بتنفيذ البرامج التطويرية اتساقًا مع خطط النادي الإستراتيجية، والمبادرات التشجيعية لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، وتحقيق الأهداف المرجوة في تأسيس وتكوين لاعبي كرة قدم محترفين بمقدورهم تقديم الإضافة للفريق الأول، والمنتخب الوطني في المستقبل.

وأضاف: اللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار من فرق تحت 15 و16 و18 سنة، هم:”منصور سعيد الشامسي، سعيد طاهر الرميثي، ذياب خالد المصعبي، خليفة عادل الحوسني، محمد عباس البلوشي، محمد عمر العيسائي، يوسف عبده يعقوب، نهيان علي الأشخري، وحمد محمد الدرمكي”. إلى جانب اثنين من الكوادر التدريبية المواطنة، وأبناء النادي المنضمين إلى الجهاز الفني في أكاديمية الكرة حاليًا، وهما: شهاب أحمد، ومحمد راشد الكلباني”، ونتمنى للجميع التوفيق، والسداد، والخروج بالمكاسب المرجوة من تلك الفترة التدريبية المهمة في فالنسيا الإسبانية.