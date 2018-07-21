إعادة قرعة دورة الألعاب الآسيوية “الأسياد” بمشاركة المنتخب الأولمبي الإماراتي

كشفت تقارير صحفية عن إعادة قرعة دورة الألعاب الآسيوية “لأسياد”، يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة المنتخب الأولمبي الإماراتي، بعدما تسبب خطأ تنظيمي من اللجنة المنظمة للبطولة​ بنسختها الـ18 التي تستضيفها إندونيسيا، من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين، في إقصاء ​المنتخب، وعدم تواجده في القرعة.

واعترضت اللجنة الأولمبية الإماراتية على نتائج قرعة كرة القدم بسبب عدم إدراج منتخبها الأولمبي.

وأكد ​أحمد الطيب​، مدير الشؤون الرياضية والفنية باللجنة، أن تسجيل مشاركة أولمبي كرة القدم وكل منتخباتهم في بقية الألعاب سليم ووفقًا للشروط المتبعة، وأنه لا يوجد أي مبرر لعدم إدراجهم في قرعة منافسات كرة القدم .

وأضاف أن المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة للدورة واللجنة الفنية لكرة القدم في الحدث قد أبدوا تعاونهما لتدارك هذا الخطأ الكبير، حيث من المقرر أن يتم الاجتماع بين الأطراف الثلاثة لبحث كافة الحلول المتاحة لضمان مشاركتهم في الدورة سواء في إعادة القرعة أو توزيع المنتخبين بالطريقة التي تراها اللجنة المنظمة مناسبة، وهو ما حدث.

وفي الوقت نفسه تقرر إقامة معسكر المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الآسيوية في ماليزيا من 30 الجاري إلى 12 أغسطس المقبل، الذي يعقبه السفر إلى جاكرتا وفق البرنامج المحدد مسبقًا للمشاركة في “الآسياد”، ويخضع 4 لاعبين من منتخبنا الأولمبي لتدريبات منفردة، تحت إشراف المدير الفني ماسيغ سكورزا، وهم أحمد العطاس، ومحمد خلفان، وعلي عيد، وحسين عبدالله، نظرًا لعدم سفر “الرباعي” مع فرق أنديتهم إلى المعسكرات الخارجية المقامة حاليًا.