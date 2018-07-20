فابيو ليما يغادر معسكر الوصل الإماراتي في ألمانيا بسبب الإصابة

فابيو ليما يغادر معسكر الوصل الإماراتي في ألمانيا بسبب الإصابة

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

غادر البرازيلي فابيو دي ليما، لاعب فريق الوصل الإماراتي، معسكر فريقه الحالي في ألمانيا إثر تعرضه لإصابة.

ووفقًا لما ذكره النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الجمعة، فقد أجبرت الإصابة اللاعب إلى مغادرة المعسكر الخارجي عائدًا إلى دبي، وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية تحت إشراف طبيب فريق فلامنغو البرازيلي.

ولم يتحدد بعد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها اللاعب أو الفترة التي يحتاجها للعلاج، ومن المنتظر أن تكشف الفحوص الطبية عن تفاصيل أكثر دقة.

ويعتبر ليما من العناصر الهجومية المهمة التي يعتمد عليها الوصل في المواسم الأخيرة.

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