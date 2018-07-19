نادي الوصل الإماراتي يطلق علامته التجارية (صورة)

أطلقت شركة نادي الوصل الإماراتية للاستثمار، علامتها التجارية (يلو YELLoW)، المتخصصة في تصنيع وتصميم الأدوات والملابس الرياضية، لجميع الألعاب الرياضية لكافة الأندية.

وتعد هذه الخطوة رائدة وهي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الخليج العربي، كما تأتي هذه الخطوة حرصًا من الوصل على تعزيز التنوع الاقتصادي بالمساهمة في تقديم مشروع وطني رائد يهدف إلى تحقيق النجاح والريادة في مجال الاستثمار إضافة إلى تصنيع وتطوير المنتجات الوطنية، طبقًا للمواصفات العالمية.

وتأمل شركة نادي الوصل في أن تسهم في تحقيق الأرباح المادية التي تساعد النادي على تحقيق أهدافه المرجوة، إلى جانب تقديم منتجات ذات جودة مميزة وفقًا لاحتياجات الرياضيين المحترفين، لمساعدتهم على تحقيق أعلى مستويات الأداء.

وأعرب راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل عن فخره واعتزازه بإطلاق العلامة التجارية، وأكد أن هذه الخطوة المميزة تأتي تماشيًا مع رؤية الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بألّا يكون نادي الوصل مجرد نادٍ تمارس فيه الألعاب الرياضية فقط، بل أن يكون النادي رائدًا على جميع المستويات الرياضية والثقافية والاقتصادية.

كما أكد بالهول على أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط النادي بتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية التي تساعد النادي على تحقيق الاستقرار المادي على المديين القريب والبعيد، خاصة وأن هذه المشاريع ستشكل أصلًا ثابتًا من أصول النادي.

وأشار بالهول إلى أن المشروع لن يكون محصورًا على نادي الوصل فقط، بل لجميع الأندية.