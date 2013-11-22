محمد زيدان يفلت من السجن

القاهرة- أكد النجم المصرى محمد زيدان لاعب بني ياس الإماراتي أنه أنهى المشكلة الخاصة به مع إحدى الشركات العقارية والتي كان قد صدر بسببها حكما غيابيا ضده بالسجن لمدة 6 سنوات .

وقال زيدان في تصريحات تلفزيونية لقناة "النهار" رياضة: "هناك التباس حدث مع الشركة وأنهيت الأمر معهم ورُفعِت عقوبة السجن".

وحول تلقيه عروضا من الأهلي والزمالك قال إن وكلاء اللاعبين عرضوا عليه العودة للعب في مصر مشيرا إلى أنه لن يعود إلى القاهرة إلا بعد أن يضمن استقرار الدوري المصري وخوض المباريات بحضور جماهيري.

يذكر أن زيدان لا يلعب مع بني ياس وينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري، ولكنه يتقاضى راتبه كاملا ويكتفي بخوض بعض التدريبات الخاصة في تلك الفترة.