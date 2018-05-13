مارادونا مطلوب في روسيا البيضاء

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن المدير الفني السابق لنادي الفجيرة الإماراتي، دييغو ماردونا قد بات قريبًا من الانتقال للدوري في بيلا روسيا “روسيا البيضاء” وأن وفدًا من أحد الأندية سيصل إلى دبي للتفاوض مع المدرب.

وقالت صحيفة “clarin” الأرجنتينية أن نادي دينامو بريست الذي احتل المركز الثامن هناك في دوري بلاده، سيرسل مسؤوليه إلى دبي تمهيدًا للتفاوض مع ماردونا للحصول على توقيعه.

وكانت إدارة الفجيرة قد أعلنت وقف التفاوض مع المدرب الأرجنتيني دييغو مارادونا من أجل عودته إلى قيادة الفريق الأول.

وقال النادي، في بيان له بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بعد توجيهات رئيس النادي تم التفاوض مع مارادونا على تجديد العقد، وأبدى موافقته على التجديد وبشروط العقد الحالي نفسها، ووعد أنه سيأتي اليوم التالي للتدريب، وتوقيع العقد، كما أكد ذلك من خلال إرسال رسالة صوتية إلى اللاعبين بذلك”.

وأضاف البيان: “بعد ساعات تدخل محاميه وأوقف التفاوض بطلبه 4 أضعاف عقده الحالي، ومنع محاميه أي شخص من التواصل مع مارادونا حتى من خلال المترجم الخاص به”.