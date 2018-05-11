رسميًا.. غوستافو كونتيروس مدربًا لنادي الوصل

أعلن نادي الوصل الإماراتي، اليوم الجمعة، رسميًا، تعيين الأرجنتيني غوستافو كونتيروس مدربًا له، خلفًا لمواطنه رودولفو أروابارينا، الذي قاد الوصل الموسم المنقضي لاحتلال المركز الثالث بدوري الخليج العربي، ووصافة كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.

وبدأ كونتيروس مسيرته التدريبية العام 2003، مع سان لورينزو الأرجنتيني، ثم تولّى تدريب بلومنغ البوليفي العام 2005، ثم سان مارتن دي سان خوان الأرجنتيني.

وتولّى كونتيروس تدريب بوليفار العام 2009، ثمّ أورينتي بيتروليرو البوليفي، وتولّى في 2010، تدريب منتخب بلاده بوليفيا لمدة عامين.

وتولّى كونتيروس تدريب المنتخب الأكوادوري العام 2015، وحتى 2017.

⚽| المسيرة التدريبية لمدربنا الجديد الأرجنتيني جوستافو كونتيروس pic.twitter.com/4Humv8fvio — Al Wasl SC (@AlWaslSC) May 11, 2018