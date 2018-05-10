ماذا قدّم حسين الشحات للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي؟

حصد اللاعب المصري حسين الشحات جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي للموسم 2017/2018، وفقًا للتصويت الجماهيري بعد أن اكتسح لاعبو العين جوائز الأفضل هذا الموسم.

ونجح الشحات في ترك بصمة مؤثرة مع العين، بعد أن رحل إلى صفوفه على سبيل الإعارة قادمًا من مصر المقاصة، ثم تألق الشحات خلال الأربعة شهور التي لعبها مع العين لينضم نهائيًا لزعيم الكرة الإماراتية.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي ما قدّمه حسين الشحات خلال النصف الأخير من الموسم الحالي ليصبح أفضل لاعب في الدوري الإماراتي:

حسين الشحات أفضل لاعب من اختيار الجمهور #نادي_العين @husseinelshahat pic.twitter.com/xfZ6RIjXyo — Al Ain FC (@alainfcae) ١٠ مايو ٢٠١٨

الأرقام تتحدث

منذ انضمام حسين الشحات إلى العين الإماراتي واللاعب يقدّم مستويات أكثر من رائعة ويعزف سيمفونيات التألق، وهو ما جعله يحصد شعبية واسعة في فترة وجيزة.

وخاض الشحات مع العين الإماراتي 16 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وتمكن من صناعة 13 هدفًا، وخطف اللاعب المصري صيحات إعجاب جماهير العين بفضل هذا التألق اللافت.

إبداع صناعة الأهداف

من الأرقام المهمة للشحات أنه صنع 13 هدفًا لزملائه، وهو رقم يعكس مدى أهمية الدور الذي يلعبه اللاعب المصري في التشكيلة العيناوية والقدرة على اختراق الدفاع وإهداء الأهداف لزملائه.

#حسين_الشحات يتطلع للمزيد من النجاح مع #العين بعد الفوز بالثنائية pic.twitter.com/oRn55lkHN7 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 10, 2018

ويعد الشحات ثاني أفضل صانع للألعاب بالدوري الإماراتي برصيد 11 هدفًا بالتساوي مع السويدي ماركوس بيرغ مهاجم العين وخلف المغربي مراد باتنا.

ًويبقى الشحات هو ثاني أفضل صانع ألعاب في العين هذا الموسم بكل البطولات بصناعة 13 هدفًا بفارق هدف عن البرازيلي كايو لوكاس.

دويتو مرعب

نجح الشحات في تكوين دويتو هجومي مرعب مع عمر عبدالرحمن (عموري) صانع الألعاب المتميز والذي يقدم مستويات كبيرة.

وتمكن الشحات من تشكيل دويتو مميز ومتفاهم مع عموري تحديدًا، وهو ما جعله ينسجم سريعًا مع الفريق العيناوي ويتألق بشكل لافت مع الزعيم.

وتبدو علاقة الشحات بجماهير العين مميزة وهو ما يجعله يشيد كثيرًا بعلاقته بجماهير النادي ويتحدث كثيرًا عن دعمهم له.

القادم أفضل

ويرى عماد سليمان، المدير الفني الأسبق للمقاصة، أن القادم سيكون أفضل بكثير بالنسبة لحسين الشحات، خاصة أنه لاعب يملك كافة المقومات للتألق في تجربته خارج مصر.

وأكد عماد سليمان في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” أن حسين الشحات من اللاعبين الموهوبين الذين يملكون القدرة على اللعب في أكثر من مركز، وهو ما جعله من أبرز اللاعبين في الدوري المصري قبل رحيله للمقاصة.

وأشار إلى أن الشحات كان يلعب في مركز الظهير الأيمن قبل توليه قيادة المقاصة موضحًا أنه دفع بالشحات كجناح وصانع لعب ومنحه الحرية في الحركة وهو ما جعله يتألق ويسجل الأهداف ببراعة ويرحل للعين الإماراتي.