البرازيلي كايو غاضب لعدم تجديد عقد المدرب أروابارينا (صورة)

عبّر النجم البرازيلي كايو كانيدو كريا مهاجم نادي الوصل الإماراتي، عن عدم رضاه عن رفض إدارة ناديه تمديد عقد المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

فقد أعلن نادي الوصل اليوم الأحد رسميًا، عدم تجديد تعاقده مع مدربه أروابارينا وجهازه المعاون بنهاية فترة تعاقدهما الحالية.

وكتب الوصل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تعلن شركة الوصل لكرة القدم، عقب اجتماعها مع الجهاز الفني عدم تجديد التعاقد مع مدرب الفريق رودولفو أروابارينا وجهازه المعاون بنهاية فترة تعاقدهما الحالية، وتتقدم الشركة بالشكر للمدرب وطاقمه الفني على ما قدموه للنادي، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة”.

وعلّق كايو عبر تغريدة في حسابه على موقع “إنستغرام”: “ماذا؟ المدرب رودولفو يجب أن يبقى!!، وقد أضاف رموزًا غاضبة في تعليقه.

وكان الوصل قد خسر 2/1 في كأس رئيس الدولة الخميس الماضي، وألمح بعدها المدرب أروابارينا إلى رحيله عن الفريق.

وتولى أروابارينا (42 عامًا) تدريب الوصل في يوليو 2016، لكنه لم ينجح في قيادة الفريق للتتويج بأي بطولة.