الوصل الإماراتي يعلن رسميًا إنهاء تعاقده مع المدرب رودولفو أروابارينا

أعلن نادي الوصل الإماراتي، اليوم الأحد، رسميًا عدم تجديد تعاقده مع مدرب الفريق رودولفو أروابارينا وجهازه المعاون بنهاية فترة تعاقدهما الحالية.

وذكر الوصل عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “تعلن شركة الوصل لكرة القدم عقب اجتماعها مع الجهاز الفني عدم تجديد التعاقد مع مدرب الفريق رودولفو أروابارينا وجهازه المعاون بنهاية فترة تعاقدهما الحالية، وتتقدم الشركة بالشكر للمدرب وطاقمه الفني على ما قدموه للنادي، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة”.

وكان المدرب قد ألمح إلى الرحيل عقب خسارة 1-2 أمام العين في نهائي كأس رئيس الإمارات.

تعلن شركة #الوصل لكرة القدم عقب اجتماعها مع الجهاز الفني عدم تجديد التعاقد مع مدرب الفريق رودولفو أروابارينا وجهازه المعاون بنهاية فترة تعاقدهما الحالية، وتتقدم الشركة بالشكر للمدرب وطاقمه الفني على ما قدموه للنادي، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة pic.twitter.com/fhmO70RXQc — Al Wasl SC (@AlWaslSC) May 6, 2018

الوصل كان ثالث دوري الخليج العربي، ووصيف مسابقتي كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكان أيضًا الخاسر الأكبر هذا الموسم، حين كان قريبًا من العودة إلى منصات التتويج، دون أن يفلح في تحقيق ما كان يصبو إليه مع المدرب الأرجنتيني أروابارينا.

وانتهت علاقة المدرب الأرجنتيني اروابارينا مع الوصل، بعد موسمين، ساهم خلالهما في تحقيق أفضل النتائج والأرقام للفريق الأصفر في تاريخ عصر الاحتراف، وإن لم يوفق في نيل أي لقب بسبب ضعف الإمكانات الفنية التي تتمثل في غياب البديل المناسب، إلى جانب تراجع مستوى الثنائي الأجنبي الأسترالي كاسيريس والبرازيلي رونالدو مينديز.

واعترف رودولفو بأن الإدارة لم تفتح معه باب التفاوض، وبأن رحلته مع الأصفر انتهت، خاصة مع فتح مسؤولي النادي باب التفاوض مع مواطنه دياز مدرب الهلال السابق.

ويملك رودولفو أروابارينا بالفعل عروضًا محلية، وهو أعلن أنه سيبدأ المفاوضات والحديث عن العروض، بعدما لم يفاتحه الوصل بالتجديد.