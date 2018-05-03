العين يقهر الوصل ويحرز لقب كأس رئيس الدولة (فيديو)

تُوِّج العين بلقب كأس رئيس الدولة، بعد فوزه 2/1، اليوم الخميس، على منافسه الوصل، في المباراة النهائية، التي جمعتهما على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وجاء هدفا العين عبر المدافع إسماعيل أحمد بعد 3 دقائق على بداية المباراة، بعد أن استغل ركلة ركنية من عمر عبدالرحمن (عموري)، ليضعها المدافع القادم من الخلف في المرمى دون صعوبة.

وأضاف المهاجم السويدي ماركوس بيرغ الهدف الثاني للعين في الدقيقة 50، بعد أن مرر إليه عموري كرة رائعة ومتقنة ليسجل الهدف الثاني للعين.

ونجح البرازيلي كايو كانيدو كريافي تسجيل هدف التقليص للوصل في الدقيقة 91 بشكل رائع، لكن ذلك لم يكن ليحرم العين من اللقب الثاني الموسم الحالي.

وضمِن العين التتويج بلقب الدوري الإماراتي وكأس رئيس الدولة، علمًا أنه سيلاقي الدحيل القطري في دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا الإثنين المقبل.

وهذا اللقب السابع للعين في كأس رئيس الدولة بعد أن تُوّج باللقب مواسم 1998/1999، و200/2001، و2004/2005، و2005/2006، و2008/2009، و2013/2014.

في حين يملك الوصل لقبين فقط موسمي 1986/1987، و2006/2007.