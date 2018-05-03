مباراة العين والوصل.. كيف يدور صدام نهائي كأس رئيس الدولة؟

يتابع عشاق الكرة الإماراتية، اليوم الخميس، المواجهة الأخيرة في الموسم بين العين والوصل في نهائي بطولة كأس رئيس الدولة على ملعب “مدينة زايد” بالعاصمة أبوظبي.

ويبدو اللقاء بمثابة تحدٍ خاص بين الفريقين الكبيرين لتحقيق حلم الثنائية من جانب العين بعد التتويج بلقب الدوري أو إنقاذ الموسم من جانب الوصل بعد أداء رائع في الفترة الماضية ولكن كان ينقصه التتويج بالألقاب.

ويستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة العين والوصل في نهائي كأس رئيس الدولة..

الثالث للوصل أم السابع للعين؟

يحلم فريق الوصل بحصد اللقب الثالث له في بطولة كأس رئيس الدولة بعد أن فاز بالبطولة مرتين من قبل عامي 1987 و2007.

وحصد العين مِن قبلُ لقب كأس رئيس الدولة 6 مرات أعوام 1999 و2001 و2005 و2006 و2009 و2014.

تاريخ صدامات كأس رئيس الدولة

تقابل الفريقان من قبل 6 مرات في بطولة كأس رئيس الدولة، وبدأت المواجهات عام 2003 بدور المجموعات وفاز الوصل ذهاباً بنتيجة 2-1 ثم فاز العين إياباً بثلاثية دون رد في عام 2004 في البطولة نفسها.

ولعب الفريقان في نصف نهائي نسخة 2005 حين فاز العين بثنائية دون رد ووصل النهائي، وفاز العين بهدف في ربع نهائي نسخة 2006 ثم تقابلا في نهائي نسخة 2007 وفاز الوصل بنتيجة 4-1.

وتقابل الفريقان في ربع نهائي نسخة 2014 وفاز العين بضربات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل منهما ثم فاز العين في ربع نهائي نسخة 2016 بنتيجة 4-2.

حلم الثنائية للعين

يبحث العين عن حلم الثنائية المحلية بعد الفوز بلقب الدوري وهو ما يسعى إليه المدرب الكرواتي زوران ماميتش الذي يعيش أفضل لحظات الاستقرار الفني مع الفريق.

ويسعى الزعيم لدفعة قوية قبل مواجهة الدحيل القطري في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا ، ويتسلح العين بالقوة الهجومية الضاربة في ظل اكتمال الصفوف.

ويعتمد العين على الهداف السويدي المتألق ماركوس بيرج صاحب الـ32 هدفاً في الموسم الحالي وأحد أبرز الهدافين في منطقة الخليج بجانب وجود صانع الألعاب الموهوب عمر عبد الرحمن بلمساته السحرية والذي صنع 5 أهداف هذا الموسم وسجل 6 أهداف.

يراهن زوران على انطلاقات المصري حسين الشحات من الجبهة اليمنى والبرازيلي كايو لوكاس من الجبهة اليسرى مع دعم لاعب الوسط محمد عبد الرحمن مع أداء دفاعي والتزام تكتيكي من أحمد برمان.

الوصل ومثلث الرعب البرازيلي

يعتمد الوصل مع مديره الفني الأرجنتيني رودلفو أروبارينا على مثلث الرعب البرازيلي في خط الهجوم بوجود الثلاثي فابيو ليما هداف الفريق والذي يقدم موسماً رائعاً وسجل 21 هدفاً بجانب الثنائي رونالدو مينديز وكايو كانيدو.

ويتسلح أروابارينا بثلاثي الوسط كاسيريس وعلي سالمين وحميد عباس لغلق المساحات أمام رباعي الدفاع سالم العزوني ووحيد إسماعيل وعبد الله جاسم وعبد الله صالح.

وأكد أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي عجمان الإماراتي، لـ”إرم نيوز” أن المواجهة بين العين والوصل في غاية الصعوبة خاصة أنها نهائي بطولة بجانب وجود هدافين كبار بقيمة ماركوس بيرج وفابيو ليما.

وأضاف: ” العين يراهن على دعم خط الوسط والأجنحة السريعة وهو أيضاً سلاح مهم للوصل الأكثر ميلاً للدفاع وهو ما يجعل المباراة تكتيكية مثيرة بين أروابارينا وزوران”.