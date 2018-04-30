رسميًا.. نادي الفجيرة يعيد التعاقد مع مارادونا

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي، رسميًا، إعادة تعاقده مع المدرب الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، بعد نحو 3 أيام من إنهاء تعاقده معه.

وأعلن الفجيرة، يوم الجمعة الماضي، إقالة الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي بقيادة الأرجنتيني مارادونا، بعد فشله في التأهل المباشر لدوري الخليج العربي للمحترفين.

واحتل الفجيرة المركز الثالث، على لائحة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإماراتي خلف بني ياس واتحاد كلباء.

وكتب النادي الإماراتي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بتوجيهات من رئيس نادي الفجيرة، يعود دييغو مارادونا لقيادة الذئاب في الملحق وتجديد عقده لعام آخر”.

ويملك الفجيرة فرصة التأهل إلى دوري المحترفين عبر الملحق مع فريق الحمرية (رابع الدرجة الأولى) بمواجهات فاصلة مع صاحبي المركزين الأخيرين للدرجة المحترفة.

وتولى مارادونا البالغ من العمر 57 عامًا تدريب الفجيرة في مايو الماضي، علمًا أنه سبق وتولى تدريب منتخب الأرجنتين ونادي الوصل الإماراتي.